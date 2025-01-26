【モデルプレス＝2025/01/26】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が25日、自身のX（旧Twitter）を更新。生配信内での発言を謝罪した。【写真】岡田紗佳、ミニスカでスラリ美脚堂々披露◆岡田紗佳、インタビュアーへの失言謝罪岡田が所属するMリーグチーム「KADOKAWAサクラナイツ」は、24日に行われた試合の際に会場控室にカメラを置き、控えの選手と一緒に試合を観戦できる生配信を実施。そんな中、控室にいた岡田は会場で