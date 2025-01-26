巨人のライデル・マルティネス投手（２８）が２６日、都内のホテルで入団会見を行った。キューバ出身のマルティネスは昨年まで中日の絶対的守護神としてＮＰＢ通算１６６セーブ。特に直近３年間は２２年が５６登板で６２奪三振、防御率０・９７。２３年は４８登板で６２奪三振、防御率０・３９。昨年が６０登板で５９奪三振、防御率１・０９と圧巻の成績を残してきた。オフに自由契約となり４年総額５０億円以上（推定）のＮ