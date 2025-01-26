「プロレス・ＤＤＴ」（２６日、後楽園ホール）ＤＤＴＥＸＴＲＥＭＥ選手権が行われ、タレントでプロレスラーのゴージャス松野（６３）が王者・男色ディーノに挑戦したが、９分４７秒、首固めで敗れた。松野は試合後、「現役を続ける」と宣言した。この試合は「人生の煌きルール」として行われ、人生の輝かしい瞬間のように、わずか１カウントフォールで決着がつくという目が離せない戦いとなった。松野は序盤、右腕殺しに