気象台は、午後4時7分に、波浪警報を日立市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、鹿嶋市、神栖市、鉾田市、大洗町、東海村に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】茨城県・日立市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、鹿嶋市、神栖市などに発表茨城県では、26日夜のはじめ頃から27日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■日立市□波浪警報【発表】26日夜のはじめ頃から27日明け方にかけて警戒