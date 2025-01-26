イチローさん（51）が日本人初となるアメリカ野球殿堂入りを果たしました。これまでの記録を振り返るとともに、メジャーリーグに与えた影響についてまとめました。【写真を見る】イチローさん(51)がアメリカ野球“殿堂入り”日本人では初めての快挙【サンデーモーニング】イチローさんの得票率は「99.7%」「アメリカ野球殿堂入り」というのは、どれほどの快挙なのでしょうか。毎年、対象選手の中から、全米野球記者協会に10年以