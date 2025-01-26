ÆüËÜµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂ·¤¤Æ§¤ß¡ª¡©¹ë²Ú2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥Á¥í¡¼¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯ÌîµåÁª¼ê¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁðÌîµå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÂÐÀï¥Á¡¼¥à¤ËÂçÃ«»÷æÆÊ¿·¯¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í?ÂçÃ«»÷æÆÊ¿?¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°æ¼ê¸ý²ÂÚö¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£2¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½é