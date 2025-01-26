MLB・ドジャースの大谷翔平選手が日本時間26日、全米野球記者協会(BBWAA)ニューヨーク支部が主催する夕食会にビデオメッセージでスピーチをしました。ロサンゼルスの山火事の影響で夕食会を欠席した大谷選手ですが、約3分間にわたり、家族やドジャース関係者への感謝を全て英語で伝えました。大谷選手は序盤にロサンゼルスの大規模な山火事に触れ、「自宅や愛する人を失った全ての家族、火災の影響を受けた人々、居場所を失った動