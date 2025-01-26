【ワシントン＝冨山優介】米内務省は２４日、メキシコ湾の名称を「アメリカ湾」に変更したと発表した。また、アラスカ州にある北米最高峰「デナリ」も旧称の「マッキンリー」に戻した。いずれもトランプ大統領が２０日、名称を変更する大統領令に署名していた。メキシコ湾をアメリカ湾と呼ぶことについてはメキシコ側が強く反発しており、国際的な呼称として定着するかどうかは不透明だ。