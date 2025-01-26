トランプ新政権と日本はどう向き合えばいいのか？第1次トランプ政権で大統領補佐官を務めたジョン・ボルトン氏に私たちは話を聞きました。【写真を見る】トランプ大統領の元側近､ボルトン氏が激白「日本は日米同盟の利益を理解させなければ」【風をよむ・サンデーモーニング】巨大IT企業のトップが勢ぞろいトランプ氏に取り入ろうと躍起になる巨大企業を描いた風刺画で、トランプ大統領の足下に大金を手にひざまずくのは「メタ」の