日本航空（JAL）は、電話基盤システムの更新に伴い、国内・国際線の問い合わせ窓口の一部電話番号を変更・廃止する。国内・国際線の予約・購入・案内（JALマイレージバンク会員以外）とJMBサファイア・クリスタル会員専用窓口の電話番号が変更となるほか、国内線のビジネスサポートダイヤルと赤ちゃん・お子さま連れ、妊娠中や高齢者、子どものみの旅行で手伝いを希望する人向けの東京を除く電話番号と、国内・国際線のJALグローバ