1月26日、中山競馬場で行われた11R・アメリカジョッキークラブカップ（G2・4歳上オープン・芝2200m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、ダノンデサイル（牡4・栗東・安田翔伍）が勝利した。3/4馬身差の2着に6番人気のマテンロウレオ（牡6・栗東・昆貢）、3着に3番人気のコスモキュランダ（牡4・美浦・加藤士津八）が入った。勝ちタイムは2:12.1（良）。2番人気でC.ルメール騎乗、レーベンスティール（牡5・美浦・田中博康）は、12着