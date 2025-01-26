福岡管区気象台は26日午後3時25分、福岡県に乾燥注意報を発表した。福岡、北九州地方の強風と波浪注意報は継続。福岡、北九州地方では同日夜遅くまで強風や高波に、福岡県では同日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意を呼びかけた。