大阪国際女子マラソン9月の東京世界陸上代表選考を兼ねた大阪国際女子マラソンが26日、大阪・ヤンマーフィールド長居発着の42.195キロで行われた。23歳の小林香菜（大塚製薬）が日本歴代10位となる2時間21分19秒で日本人トップの2位。世界陸上の参加標準記録を突破し、代表に大きく前進した。ウォルケネシュ・エデサ（エチオピア）が2時間21分00秒で連覇を飾った。スタート時は気温10.8度、湿度42％。晴天の下、パリ五輪代表の