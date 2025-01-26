?Ê¿°Â¤«¤é¹¾¸Í?¤Ø¤ÎÅÁ¸À¡ª¡©Âç²Ï·Ý¿Í¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÏÃÂê¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÅ´·ý(52)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Ê¤Ä¤¿¤¸¤å¤¦¤¨¤¤¤¬¤Î¤æ¤á¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡Á¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ´·ý¤Ï¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¤Þ¤Ò¤í¡Ê»ç¼°Éô¡Ë¤Î½¾¼Ô?²µ´Ý?Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥«¥é¥Æ¥«¡×¤ÎÌðÉôÂÀÏº(47)¤È¡ÖºòÇ¯¤Ï²¿ÅÙ¤«¤´ÈÓ¤Ë¹Ô