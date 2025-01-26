深圳市の梧桐山。（２０２４年９月１９日、ドローンから、深圳＝新華社記者／毛思倩）【新華社深圳1月26日】中国広東省深圳市統計局は26日、2024年の同市の経済統計を発表し、全体的に安定し、安定の中で前進したと説明した。域内総生産（GDP）は物価変動の影響を除く実質で前年比5.8％増の3兆6801億8700万元（1元＝約21円）となった。一定規模（主要事業の年間売上高2千万元）以上の工業企業の増加