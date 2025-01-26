（台北中央社）26日午前7時38分ごろ、南部・台南市を震源とするマグニチュード（M）5.7と推定される地震があり、中部や南部の6県市で最大震度4を観測した。中央気象署（気象庁）は、21日に起きた地震の余震だと説明した。震源の深さは8.1キロ。各地の最大震度は次の通り。震度4＝中部・彰化県、雲林県、南部・高雄市、台南市、嘉義県、嘉義市▽震度3＝中部・台中市、苗栗県、南投県、南部・屏東県、東部・花蓮県、台東県▽震度2＝