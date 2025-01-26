各種家電を手がけるハイセンスジャパン（神奈川県川崎市）は、冷凍冷蔵庫「HR-D140」、冷凍庫「HR-A60JW」を2025年1月末に発売する。たっぷりの庫内容量1人暮らしや新生活を始めるユーザーに適するという「HR-D140」は、幅481ミリ、高さ1129ミリのコンパクトボディながら庫内容量は135リットルを確保。冷凍室は冷凍食品の買い置きにも便利な容量49リットルで、引き出し式2段トレーにより食材の整理がしやすい。冷蔵室は、2リットル