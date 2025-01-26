２４日、ビルヘルムスハーフェン港コンテナふ頭に停泊する「中欧快航」の初便。（ドイツ・ビルヘルムスハーフェン＝新華社記者／単瑋怡）【新華社ドイツ・ビルヘルムスハーフェン1月26日】中国と欧州を直航で結ぶ貨物線航路「中欧快航」の初便が24日、ドイツ北部のビルヘルムスハーフェン港に到着した。２４日、ビルヘルムスハーフェン港に到着した「中欧快航」のロゴが描かれたコンテナ。（ドイツ・ビルヘルムスハー