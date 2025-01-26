「大阪国際女子マラソン」（２６日、ヤンマーフィールド長居発着）日本人選手では大学のサークルを経て実業団入りした小林香菜が残り１キロで２位に浮上し、自己ベストを大きく更新する２時間２１分１９秒でゴールした。昨年のパリ五輪６位入賞を果たした鈴木優花も自己ベストを大きく更新し、３位。ウォルケネシュ・エデサが３０キロ手前から独走態勢に入り、大会連覇を果たした。レースは２０キロを付近で松田瑞生が先頭集