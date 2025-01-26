ラファエル・ベニテス氏(64)が、FIFAクラブ・ワールドカップ2025に出場するボタフォゴFRの新指揮官候補に浮上している。ブラジル『O'Globo』が報じている。昨シーズンにクラブ史上初のコパ・リベルタドーレス制覇に加え、1995年以来3度目となるカンピオナート・ブラジレイロ・セリエA(ブラジル1部)優勝の2冠に輝いたボタフォゴ。しかし、クラブ首脳陣との関係に問題を抱えていたアルトゥール・ジョルジェ監督(53)がシーズン終了後