Æ°¤«¤Ê¤¤Ä»¤¬Æ°¤¯¤È¡ÄÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂêÅçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¾¾¹¾¥Õ¥©¡¼¥²¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¸ø³«¤·¤¿²èÁü¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Î´é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸ý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤­¤¯¸ý¤ò³«¤±¤¿¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Î?¥Õ¥É¥¦?¤¯¤ó¤Î²èÁü¡£±Â¤òÊá¿©¤¹¤ë¤¿¤á¿ô»þ´Ö¤âÆ°¤«¤Ê¤¤»ö¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Î?¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È?¤Ë¡¢Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤Ç÷ÎÏ¡ª¤³¤ó¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê