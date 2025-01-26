【ベルギーリーグ】シント＝トロイデン 1−1 アントワープ（日本時間1月25日／大王わさびスタイエンスタジアム）【映像】“絶妙ロングスロー”→ハンドの決定的瞬間シント＝トロイデンの小川諒也（28）が劣勢の中でPKを誘発。敵陣で日本人DFが相手ボックス内にロングスローを入れると、アントワープDFデニス・オドイのハンドを誘発。同点のキッカケを演出した。7人の日本人選手が所属するシント＝トロイデンは、上位のアントワ