「卓球・全日本選手権」（２６日、東京体育館）２年連続同カードとなった女子シングルス決勝はパリ五輪銅メダリストの早田ひな（２４）＝日本生命＝が、張本美和（１６）＝木下グループ＝を４−０で制し、３年連続４度目の優勝を果たした。３連覇は１４〜１６年を制した石川佳純以来の快挙となった。世界選手権のシングルス代表にも決定した。パリ五輪の激闘で負傷した左手首は、まだ万全ではなく、今後もどこまで回復するか
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