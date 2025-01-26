バラエティ豊かなアパレル雑貨をそろえる｢サンキューマート｣では、サンリオの人気キャラクター｢ハローキティ｣の限定アイテムを、公式オンラインストアにて2025年1月22日(水)より予約受付を開始、全国の店舗では1月下旬より入荷次第販売いたします。平成リバイバルデザインを取り入れた、トレンド感のあるガーリーなデザインのアイテムが登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 ハロ