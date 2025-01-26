「大阪ハーフマラソン」（２６日、大阪城公園東側〜ヤンマースタジアム長居）マラソン元日本記録保持者の設楽悠太（３３）＝西鉄＝が１時間１分４７秒で優勝した。２０１８年２月に日本記録を出した設楽も近年は低迷が続いていたが、復活の走りを見せた。１９年以降は苦戦続きで実戦や上位の走りには遠ざかっていたが、今回の復活に「勝つイメージが欲しかった。６年前の日本記録を出したとき、試合に出続けて勝つことをイメ