■天皇杯・皇后杯 2025年全日本卓球選手権6日目女子シングルス決勝早田ひな 4−0 張本美和（26日、東京体育館）卓球の全日本選手権6日目。女子シングルスの決勝が行われ、早田ひな（24、日本生命）が張本美和（16、木下グループ）を4−0（11−3、11−6、13−11、11−6）のストレートで下し、大会3連覇を達成した。張本は16歳7か月での史上最年少優勝はならなかった。昨年のパリオリンピック™代表同士の対戦となった決勝