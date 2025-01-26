地方新聞４７紙とＮＨＫ、共同通信が地域活性化の取り組みを応援する「第１５回地域再生大賞～今、ここで暮らしたい切り拓くエネルギー」の各賞５１団体が２５日、決まり大賞に真岡市を拠点に妊娠や子育てに悩む人の孤立や虐待を防ぐため相談や居場所づくりに取り組む「そらいろコアラ」が輝きました。 また、準大賞には「城泊」など歴史的街並みを生かした観光振興を進める愛媛県大洲市の「キタ・マネジメント」、就