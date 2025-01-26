◆卓球全日本選手権（26日、東京体育館）男女シングルスの準決勝が行われ、決勝カードが確定した。女子決勝は13時過ぎに開始予定。男子同は終了後に実施される。男子は初優勝を目指す17歳の松島輝空（木下グループ）がパリ五輪代表の張本智和（智和企画）を4―1（13―11、9―11、11―7、13―11、11―17）で破った。張本智は初の連覇はならなかった。同五輪代表の篠塚大登（愛知工大）は4―1（11―2、11―6、10―12、11―