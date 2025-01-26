テレ東では、毎週月曜〜金曜あさ8時15分より、韓流プレミア「本物（チンチャ）が現れた！〜まさか結婚するなんて〜」（主演：ペク・ジニ 全65話）を放送中！ ※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！「テレ東プラス」では、1月27日（月）〜1月31日（金）放送、第38話〜第42話のあらすじを紹介する。【動画】「本物（チンチャ）が現れた！〜まさか結婚するなんて〜」最新回【1月27日（月）放送 第38話】ジミョンはヒョヌ