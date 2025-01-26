米トランプ政権が発足初期から北朝鮮に積極的な対話メッセージを相次いで出している。トランプ大統領が就任直後のインタビューで「金正恩（キム・ジョンウン）委員長と再び連絡してみるか」という質問に肯定的に答えたのに続き、２４日には彼の外交側近が「北朝鮮と交渉の可能性があるならば韓米合同訓練も中断できる」と話した。米国第一政策研究所（ＡＦＰＩ）のフレッド・フライツ副所長はこの日、私見であることを前提に「（韓