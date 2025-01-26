¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê1·î20Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¿¥Æ¥­¥µ¥¹¡¦¥À¥é¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥è¤Î¥×¥í¥ì¥¹IQ¤Î¹â¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡Ö°ì½Ö¤ÎÆ°¤­¡×Àä¹¥Ä´¤ÎÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Ì¥¤»¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡É¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼Ã¦½Ð¡É¤«¤é¾ö¤ß³Ý¤±¤¿Ä¶Â®¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¾å¼ê¤¤¡ª¡×¤È¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¡£¥Ò¡¼¥ë¤«¤é°ìÅ¾¡¢Âç¥³¡¼¥ë¤Ç²ñ¾ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¿Íµ¤¼Ô¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÂç¤·¤¿¤â¤ó¤À¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£WWE¡ÖRAW¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥á¡¼¥¸CTRL¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«