¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹µÜºê¥­¥ã¥ó¥×¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡§2023Ç¯¤ËÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë2·î1Æü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤¿¡£¥×¥íÌîµå³¦¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤ò¡ÖÀµ·î¡×¤È¤¤¤¦¡£½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤¬²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤ëÆü¤À¤«¤é¤À¡£Ìîµå¶¨Ìó¤Ë¤Ï¡ÖµåÃÄËô¤ÏÁª¼ê¤Ï¡¢ËèÇ¯12·î1Æü¤«¤éÍâÇ¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÌîµå»î¹çËô¤Ï¹çÆ±Îý½¬¤¢¤ë¤¤¤ÏÌîµå»ØÆ³¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾òÊ¸¤¬¤¢¤ë¡£12·î¤È1·î¡¢Áª¼ê¤ÏµåÃÄ¤Î´ÉÍý¤òÎ¥¤ì¤Æ¡Ö¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡×¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¡£ËèÇ¯¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¥×