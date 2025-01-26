ホットトイズの優れた職人技を駆使した「アルチザン」シリーズにて、映画より、セバスチャン・スタン演じるウィンター・ソルジャー／バッキーが植毛仕様で登場する。数量限定のボーナスアクセサリー付きだ。 全高約31cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。新規造形となる、演じるセバスチャン・スタンの肖像権をクリアしたヘッドは、眼球可動