平戸市が取り組む魚を活用したエコノミー事業。 農業用の肥料の製造から、新たな産業の創出を目指します。 高校生も一緒になって地域を盛り上げる取り組みです。 青々とした葉を茂らせて育つジャガイモ。 同じ畑でも場所によって成長に大きな違いが…。 （Green Peace 山口 一平さん） 「あの棒から(左右を見比べて)どうか？」 （KTX 松田 淳志さん） 「こっちの方が、葉がモリッとしているような…」