異例調整を強いられた井上尚弥が告白「弱音を吐いたら負け。絶対に吐かない」ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が25日、3度目の4団体防衛成功から一夜明け、神奈川・横浜市内の所属ジムで会見した。前夜は東京・有明アリーナでWBO11位キム・イェジュン（韓国）に4回2分25秒KO勝ち。1か月延期と対戦相手変更が続いた異例の興行を終えた。大きな実力差がありながら、戦前の予想以上に熱を生んだ