バカリズムが脚本を手がけ、市川実日子が主演を務めるドラマ『ホットスポット』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第3話が26日の今夜放送される。【写真】温泉でエネルギーチャージする宇宙人・高橋（角田晃広）『ホットスポット』第3話場面カット本作は『ブラッシュアップライフ』チームによる新作オリジナルドラマ。富士山麓のとある町のビジネスホテルに勤めるシングルマザーの主人公・遠藤清美（市川）が、ある日、ひ