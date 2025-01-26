鹿児島県交通取締り情報2025年1月26日 【国道３号】飲酒運転・暴走運転 【国道１０号】飲酒運転・暴走運転 【鹿児島市内】飲酒運転・暴走運転 【南薩方面】歩行者妨害・携帯電話・一時不停止 【北薩方面】ー 【姶良方面】ー 【大隅方面】ー 【種子・屋久方面】ー 【奄美方面】ー ＊この計画は、県下の交通指導取締りの重点を示したもので、県内各所で随時交通指導取締りが行われています