■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2375) ギグワークス 東証スタンダード (2586) フルッタ 東証グロース (2385) 総医研ＨＤ 東証グロース (2107) 東洋糖 東証スタンダード (5246) エレメンツ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4676) フジＨＤ 東証プライム (3048) ビッ