LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「週末72時間タイムセール」を1月24日正午から27日正午まで開催している。いずれもポイントを即時利用した場合、JRイン札幌（2名朝食付）が6,290円から、ホテルJALシティ青森（2名素泊まり）が6,767円から、リッチモンドホテル成田（2名素泊まり）が6,850円から、ポイントバケーション箱根（2名素泊まり）が24,950円から、ホテルJALシティ長野（2名素泊まり