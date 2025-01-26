スポーツ界で輝かしい実績を残した九州・沖縄ゆかりの選手、団体をたたえる令和6（2024）年度の西日本スポーツ賞（共催・テレビ西日本、協賛・富士通、日本製紙）の贈呈式が25日、福岡市・天神のソラリア西鉄ホテル福岡8階「彩雲」で行われ、2団体、1個人が表彰された。第70回の今回は、アマチュア関係ではパリ・パラリンピックのバドミントン男子シングルス（車いすWH2）でパラ大会連覇を飾った梶原大暉選手（23）＝ダイハツ