北九州市選挙管理委員会は25日、市議選の当日有権者見込み数を76万3514人と発表した。前回2021年の市議選の当日有権者数と比べ全選挙区で減少し、計2万4446人減った。減少数が最も多いのは八幡西区の5212人、次いで門司区の4415人だった。また市選管は同日、市内237カ所に投票所を設置した。選管担当者は「過去3回の市議選投票率は40％前後と高い状況ではなく、ぜひ多くの人に投票所に足を運んでいただければと思います」と投