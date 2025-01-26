本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナーのみなさんと「社会人の働き方・生き方」を一緒に考えていくTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜〜木曜17:00〜20:00）。今回は、この日お休みだった浜崎秘書に代わって、神社ソムリエの佐々木優太（ささき・ゆうた）さんが秘書代理として登場！ ここでは、おみくじで「凶」が出たときの考え方について語りました。（左から）本部長・マンボウやしろ、秘