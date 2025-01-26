¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Ä«Á¯¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÈºÆ¤ÓÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¾¡Íø¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Ä«Á¯¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶âÀµ²¸¡Ê¥­¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë»á¤È¤Î²ñÃÌ·×²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬ÉÑÈË¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÄ«Á¯ÀïÁèµÙÀï°ÊÍè½é¤á¤ÆÄ«Á¯¤ËÂ­¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¸½¿¦ÂçÅýÎÎ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢1´üÌÜ¤ÎÇ¤´üÃæ¤Ë¶âÀµ²¸»á¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Ï¥Î¥¤¡¢ÆîËÌ·³»ö¶­³¦Àþ¤ÇÂÐÌÌ²ñÃÌ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿