ÇÐÍ¥¤ÎÎÓÂÙÊ¸¡Ê53¡Ë¤¬25Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£23Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡ÖVIVANT¡×¤Ç¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤ÎÀÄÇ¯»þÂå¤òÃ´Åö¤·¤¿ÇÐÍ¥¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¡ØVIVANT¡Ù¤Ç¤Ï¥Ð¥È¥é¥«¤ÎÀÄÇ¯»þÂå¤ò±é¤¸¤¿º£°æÉ¢ÅÍ¤¯¤ó¤È¡ªºÆ²ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢º£°æÉ¢ÅÍ¡Ê19¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËè½µÆüÍË21»þÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÎÓ¤Ï¡ÖVIVANT¡×¤Ç¥Æ¥ó¥È¤Î´´Éô¡Ö¥Ð¥È¥é¥«¡×¤ò±é¤¸¡¢º£°æ¤Ï¡Ö¥Ð¥È¥é¥«¡×¤ÎÀÄÇ¯