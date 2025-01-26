ÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾®³Þ¸¶¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¥Õ¥ë²óÅ¾¤òÀÀ¤¤¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¼«³Ð¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÎý½¬»ÑÀª¤äµ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ëÅêµå¤ËÀ¨¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤¢¤È¤ÏÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËËÍ¼«¿È¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¼«¿È½é¤Î2·å12¾¡¡Ê4ÇÔ¡Ë¤òµ­Ï¿¡£ËÉ¸æÎ¨1¡¦38¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢