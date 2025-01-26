²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤«¤é·¹¸þ¤òÃµ¤ë¡£¡ù¿Íµ¤1ÈÖ¿Íµ¤¡Ú2¡¦3¡¦0¡¦5¡Û¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¡Ú2¡¦1¡¦1¡¦6¡Û¡¢3ÈÖ¿Íµ¤¡Ú2¡¦2¡¦2¡¦4¡Û¡¢4ÈÖ¿Íµ¤¡Ú2¡¦0¡¦2¡¦6¡Û¤È¾å°Ì¿Íµ¤ÇÏ¤Ï»÷¤¿À®ÀÓ¡£6ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¤¬2¾¡¤Çº®ÀïÌÏÍÍ¡£¡ùÁ°ÁöµÆ²Ö¾Þ¤¬¡Ú1¡¦3¡¦0¡¦6¡Û¡¢ÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¤¬¡Ú1¡¦1¡¦3¡¦3¡Û¤È¤ä¤ä¥ê¡¼¥É¤â·æ½Ð¤·¤¿¥í¡¼¥Æ¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°Áöµ÷Î¥¤Ï2000¥á¡¼¥È¥ë¤¬¡Ú4¡¦7¡¦5¡¦40¡Û¡¢2500¥á¡¼¥È¥ë¤¬¡Ú2¡¦0¡¦1¡¦17¡Û¤ÇÂ³¤¯¡£¡ùÀ¤Âå6ºÐ¤¬¡Ú4¡¦1¡¦3¡¦27¡Û¤ÇÍ¥¾¡ÇÏ¤Î¿ô