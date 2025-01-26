ºòÇ¯½ªÈ×¤Ë±¦¸ª¤òÄË¤á¤¿DeNA¼é¸î¿À¤Î¿¹¸¶¤¬¡¢³«Ëë¤ò¾È½à¤Ë¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹Ä´À°¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¹­Åç¸©Æâ¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢2·³Îý½¬»ÜÀß¡Ö¥É¥Ã¥¯¡×¤Ëº£Ç¯½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¤â¤¦³«Ëë¤À¤±¤Ç¤¹¡£³«Ëë°Ê³°¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î29¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ï¼¯»ùÅç¡¦±âÈþ¤ÎBÈÉ¡Ê2·³¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡Ö¤À¤«¤é¡Ê¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ï¡ËÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¿µ½Å¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£