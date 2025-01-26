µð¿ÍÁ°´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢ÃæÆü¤«¤éÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾®³Þ¸¶¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¾®³Þ¸¶¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î¸åÇÚ¡£Æ±¤¸¤¯Æ±¹»¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µð¿Í¤«¤é¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¿ûÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡Ö¡Ê¾®³Þ¸¶¡Ë¿µÇ·²ð¤Ï¼ãÉð¼Ô¡¢¡Ê¿ûÌî¡ËÃÒÇ·¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ä«¤âÌë¤âÌîµå¤ò¸«¤é¤ì¤ë´Ä¶­¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Åì³¤Âç¹Å¼°Ìî