¡þALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾­Àï7ÈÖ¾¡ÉéÂè2¶ÉÂè1Æü¡Ê2025Ç¯1·î25ÆüµþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¡Ë¡ÚÆ£°æ²¦¾­¡Û¡ÊÁ°Ìë¤Ï22»þÈ¾¤Ë½¢¿²¡Ë7:00µ¯¾²¡£¼«¼¼¤ÇÄ«¿©¡Ê¥«¥Ä¥ª¤Èº«ÉÛ¤Î°ìÈÖ¤À¤·¡¢¤À¤·´¬¤­Íñ¡¢¾Æ¤­µû¤ÎÀ¾µþ¾Æ¤­¡¢ÅòÆ¦Éå¡¢Æ¦Æý¥×¥ê¥ó¡Ë8:48ÂÐ¶É¼¼Æþ¼¼9:17¤ªÃã¤ò°û¤ß¡¢Î¾¼ê¤Ç´é¤ò¤³¤¹¤ë9:55±¦¼ê¤ÇÅò°û¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¤ªÃã¤ò°ìµ¤¤Ë°û¤à10:50µ­Ï¿·¸¤«¤é´ýÉè¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¼ê½ç¤ò³ÎÇ§11:29¡Ö¤¤¤ä¡Á¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢