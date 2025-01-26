[1.25 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá](¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¢¨26:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£]ÀèÈ¯GK 31 ¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥â¥é¥¨¥¹DF 24 ¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥Ð¥ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ëDF 25 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¢¥«¥ó¥¸DF 27 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ì¥Í¥¹DF 45 A. KhusanovMF 8 ¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥³¥Ð¥Á¥Ã¥ÁMF 19 ¥¤¥ë¥«¥¤¡¦¥®¥å¥ó¥É¥¢¥óMF 20 ¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥ÐFW 7 ¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¡¼¥â¥¦¥·¥åFW 9 ¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥ÉFW 47 ¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¹µ¤¨GK 18 ¥·¥å¥Æ¥Õ